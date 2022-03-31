Москва, 31 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Около 600 тысяч гостей готовятся принять курорты Краснодарского края на предстоящие майские праздники. Об этом 31 марта сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

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Руппель сообщил, что в регионе активно идёт подготовка к высокому курортному сезону. С 1 мая гостей будут готовы встретить около 10,7 тысяч мест размещения общей вместимостью 257 тыс. номеров.

В настоящее время на летний сезон уже забронировано около 30% номеров, а в период майских длинных выходных на курортах Кубани ждут 600 тысяч гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Краснодарский край посетили около 16,5 млн человек, в 2022 году власти рассчитывают на турпоток в 17 млн отдыхающих.