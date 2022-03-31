Тирасполь, 31 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В ходе 698 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 128 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 111 891 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 108 779 человек, в том числе за последние сутки — 120.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2169 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 760 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 107 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 242 человека. За это время среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали два случая смерти.