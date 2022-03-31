Москва, 31 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Количество украинских орудий и военной техники, уничтоженных российскими войсками в ходе спецоперации, продолжает расти. Об этом сообщил 31 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Vitaly V. Kuzmin Залп из РСЗО

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Он заявил, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолётов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, российские войска поразили 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.

Таким образом, за минувшие сутки было уничтожено 18 беспилотников, два зенитных ракетных комплекса, 48 танков и других бронемашин, девять установок РСЗО, 21 орудие полевой артиллерии и миномёт, 32 автомобиля.

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