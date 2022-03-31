Канберра, 31 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Австралия предоставит вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительно 25 миллионов австралийских долларов ($18,7 млн). Об этом 31 марта сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что финансовые средства будут выделены по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, который 31 марта выступил в парламенте Австралии.

Финансирование пойдет на закупку беспилотных воздушных и наземных систем, сухпайков и медикаментов.

Таким образом, общая сумма средств, выделенных властями Австралии Украине, достигла 116 миллионов австралийских долларов ($86,8 млн).

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.