Брисбен, Австралия, 31 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В настоящее время Квинсленд (северо-восток Австралии) переживает вторую волну обширного распространения коронавируса из-за повторного распространения на территории штата штамма «Омикрон» и его более контагиозного варианта BA.2, более известного как «стелс-Омикрон». Об этом 31 марта сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день в регионе выявили 7 289 новых случаев заражения коронавирусом. Еще пять человек в регионе скончались от COVID-19.

«Теперь совершенно ясно, что Квинсленд охвачен второй волной «Омикрона», — сказал на пресс-конференции главный санитарный врач доктор Джон Джеррард.

Количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 также увеличивается, и все больше медицинских работников должны изолироваться из-за заражения коронавирусом, пишут журналисты со ссылкой на Джеррарда.

Сейчас в больницах Квинсленда находятся 362 ковид-пациента, 16 из них получают помощь реаниматологов.