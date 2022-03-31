Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Петербурге разрабатывают необходимые региональные меры для поддержания строительной отрасли в условиях осложнившейся экономической обстановки. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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Помимо федеральных мер поддержки строителей Петербургу нужны и региональные. В городе уже работают над этим. Так, комитет по строительству предлагает ввести льготные кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих организаций и их дочерних обществ. Также в Санкт-Петербурге планируют до 2023 года наложить мораторий на подачу заявлений о банкротстве системообразующих предприятий.

Среди планируемых мер — запрет на повышение кредитной ставки по действующим договорам проектного финансирования на строительство жилых объектов и социальной инфраструктуры. На полгода организациям могут предоставить кредитные каникулы по вновь выдаваемым ипотекам.

Сейчас для Петербурга важно выполнить планы по строительству социальных объектов: школ, больниц и детских садов, отметил вице-губернатор Алексей Корабельников. Для этого будут проиндексированы контракты с учётом актуальных цен на стройматериалы.

В Петербурге постоянно ведут мониторинг состояния различных отраслей экономики и социальной сферы. На строительном рынке показатели пока соответствуют тем, которые были установлены годам ранее.

Нормальную обстановку на строительном рынке подтвердил и председатель комитета по строительству Игорь Креславский. Он отметил, что положение девелоперов в Петербурге опасений не вызывает и остается стабильным.

Напомним, с 1 апреля до 1 июля по решению правительства РФ изменены параметры льготной ипотеки для граждан, введена ставка 12% для кредитов до 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Ранее сумма кредита была ограничена 3 млн руб.