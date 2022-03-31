Москва, 31 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования по крупным базам горючего в ряде населённых пунктов Украины. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ.

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Так, 30 марта были уничтожены топливные склады в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. В ведомстве уточнили, что с них осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск в Донбассе.

Кроме того, в течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины.

«Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении ударными вертолётам Ка-52 Воздушно-космических сил России укреплённых опорных пунктов и огневых позиций бронетехники Вооруженных сил Украины. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ.