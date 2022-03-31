Москва, 31 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В настоящее время порядка 117 тысяч жителей России, которые испытывали трудности с возвращением на Родину, были вывезены из-за рубежа. Об этом 31 марта рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встрече с представителями туриндустрии.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

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Как напомнил Чернышенко, правительство предусмотрело поддержку компаниям, включая туроператоров, вывозящих граждан РФ из-за границы, на что было выделено 10 млрд рублей.

«Уже вывезено почти 117 тысяч наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой», — сказал вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Китая подтвердили возможность перехода при двусторонних расчётах с Россией при торговле энергоносителями на рубли или юани.