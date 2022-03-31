Москва, , 10:28 — REGNUM Утверждённую российским правительством легализацию параллельного импорта поддерживает доктор экономических наук Никита Кричевский. В своём телеграмм канале 31 марта он пояснил:

Пиратство Komtv.Org

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Что до легализации параллельного импорта (ввоза товаров любой организацией, а не только правообладателями), то эта стимулирующая контрабанду и пиратство мера не от хорошей жизни. Например, по автозапчастям: что лучше поставить «железного коня» на прикол или ездить на неоригинальных запчастях? Кстати, параллельный импорт вовсю существовал в 90-е и нулевые, но потом тихо сошел на «нет», как раз благодаря усилиям правообладателей.

ВШЭ, как баба Яга, как всегда против. По ее мнению, параллельный импорт «лишает импортеров возможности планировать работу и выстраивать логистические цепочки». Кто-нибудь расскажите этим идиотам, какие санкции введены против России».

Как сообщало ИА REGNUM, о принятом решении легализовать параллельный импорт на территории России известил 30 марта премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Читайте также: Правительство РФ утвердило легализацию параллельного импорта