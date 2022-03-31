Параллельный импорт легализовали не от хорошей жизни — экономист
Москва, 31 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Утверждённую российским правительством легализацию параллельного импорта поддерживает доктор экономических наук Никита Кричевский. В своём телеграмм канале 31 марта он пояснил:
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«Что до легализации параллельного импорта (ввоза товаров любой организацией, а не только правообладателями), то эта стимулирующая контрабанду и пиратство мера не от хорошей жизни. Например, по автозапчастям: что лучше поставить «железного коня» на прикол или ездить на неоригинальных запчастях? Кстати, параллельный импорт вовсю существовал в 90-е и нулевые, но потом тихо сошел на «нет», как раз благодаря усилиям правообладателей.
ВШЭ, как баба Яга, как всегда против. По ее мнению, параллельный импорт «лишает импортеров возможности планировать работу и выстраивать логистические цепочки». Кто-нибудь расскажите этим идиотам, какие санкции введены против России».
Как сообщало ИА REGNUM, о принятом решении легализовать параллельный импорт на территории России известил 30 марта премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.
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