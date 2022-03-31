Пекин, , 10:24 — REGNUM В МИД Китая подтвердили возможность перехода при двусторонних расчётах с Россией при торговле энергоносителями на рубли или юани. Об этом сообщили 31 марта в МИД Китая.

Юань Megabanki.ru

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«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями», — приводит ответ на вопрос о валютах в торговле с Россией ТАСС.

В МИД отметили, что китайские компании готовы активно использовать рубли и юани с учётом изменения ситуации на рынке. Также «по различным соображениям» будут проводиться расчёты и в валюте других стран, рассказали в министерстве.