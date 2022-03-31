Токио, , 10:12 — REGNUM Из нефтегазового проекта «Сахалин-2» не намерены выходить власти Японии, так как они заинтересованы в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках. Об этом 31 марта заявил премьер-министр этой страны Фумио Кисида во время своего выступления в японском парламенте.

Фумио Кисида State.gov

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«Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ (сжиженного природного газа). Мы не намерены из него выходить», — сказал японский премьер-министр.

Также Кисида добавил, что, как он считает, политика антироссийских санкций «Большой семерки» учитывает интересы каждой из стран в вопросе обеспечения энергетической безопасности и поставок энергоресурсов.

Отметим, «Сахалин-2» — нефтегазовый проект, который реализуется на Сахалине на условиях раздела продукции. При этом большая часть производимого СПГ поставляется в Японию.