Якутск, , 10:20 — REGNUM В пунктах оплаты услуг газоснабжения «Сахатранснефтегаза» в Якутии появились объявления: «Доллары за оплату газа не принимаем. Только рубли». Таблички с таким текстом стоят на кассах клиентского центра, сообщил телеграм-канал «Якутия 2100».

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Под объявлением стоят хэштеги #ZaРоссию #ZaПрезидента. Смысловой нагрузки текст не несёт — оплату за свои услуги «Сахатранснефтегаз» всегда принимал только в рублях. Призыв свидетельствует о поддержке сотрудниками компании действий президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, принимать оплату за свой природный газ Россия будет в рублях, а не в долларах или евро, заявил президент РФ Владимир Путин 23 марта.