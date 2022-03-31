Москва, 31 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов утвердил документ, расширяющий перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.

Government.ru Андрей Белоусов

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Данные вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. По информации министерства, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил итоговый протокол, расширяющий перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, решение легализовать параллельный импорт на территории России утвердило правительство РФ.