Токио, , 08:30 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» намерен обозначить принадлежащие России Южные Курильские острова как «незаконно оккупированную» РФ территорию. Об этом 31 марта сообщает газета Nikkei.

Курилы и Япония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что формулировка «незаконно оккупированная территория» не использовалась в японской «Синей книге» с 2011 года, когда вместо неё стала применяться отчасти более «мягкая» смысловая конструкция — «острова, на которые распространяется суверенитет Японии».

В тексте доклада 2022 года, по данным источников газеты, будет заявлено, что так называемые (в Японии) северные территории являются «исконными территориями Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией».

Также в доклад МИД будет включён пассаж о том, что специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины является «вызовом основам международного порядка, таким как запрет на применение силы и верховенство права».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ России от обсуждения мирного договора с Японией является исторически оправданным и назревшим.

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