Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Позиции доллара в качестве ведущей мировой валюты могут быть ослаблены из-за антироссийских санкций. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

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В интервью Financial Times Гопинат рассказала, что беспрецедентные антироссийские санкции угрожают ослабить господство доллара и ведут к формированию фрагментированной международной валютной системы. Она отметила, что ряд стран уже пересматривает валюту, которой им платят за товары.

«Доллар останется основной глобальной валютой даже в такой ситуации, но на меньшем уровне фрагментация, безусловно, вполне возможна», — заявила она.