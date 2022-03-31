Москва, 31 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 31 марта опубликовало кадры применения вертолётов Ка-52 в ходе специальной военной операции России на Украине.

Russianhelicopters.aero Ка-52К

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На кадрах Ка-52 уничтожают укреплённые опорные пункты и огневые позиции бронетехники вооружённых сил Украины. В момент боя показан вид из кабины пилота.

В ходе спецоперации армейская авиация задействуется в сопровождении колонн бронетехники, а также для ударов по позициям противника.