Москва, 31 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, принятые палатой парламента в марте, и отметил активных парламентариев.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Так, самыми важными законами марта, по его мнению, являются, законы, направленные на поддержку экономики, граждан и регионов в условиях санкций со стороны ряда недружественных стран. Речь идет о 18 законах, которые были разработаны совместно с правительством РФ.

«Ожидаем внесения новых правительственных инициатив. Важно подчеркнуть, что все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна». — цитирует Володина сайт палаты парламента.

Он также отметил работу комитета Госдумы по экономической политике и комитета по бюджету и налогам за подготовку законопроектов в рамках антисанкционных мер.

Самыми активными депутатами в зале пленарных заседаний в марте были Олег Морозов («Единая Россия»), Юрий Синельщиков (КПРФ), Евгений Марков (ЛДПР), Елена Драпеко (СРЗП) и Александр Демин («Новые люди»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой и Луганской народными республиками спикер Госдумы Володин назвал самыми важными из принятых в феврале.