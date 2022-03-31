Москва, 31 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Нигерия готова торговать с Россией в национальных валютах при необходимости. Об этом 31 марта заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

Нигерия

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«Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность», — приводит слова Шеху РИА Новости.

Дипломат отметил, что перспектива торговли без доллара и евро может открыть для России возможность укрепить свою валюту сделать её свободно конвертируемой.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ, а в перспективе и другие товары, недружественным странам за рубли.