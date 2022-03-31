Москва, , 09:12 — REGNUM Нигерия может перейти с Россией на расчёты в национальных валютах. Об этом заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он рассказал, что если Россия предложит Нигерии такую альтернативу, его страна рассмотрит эту возможность.

«Если что-то понадобится, мы договоримся», — приводит слова дипломата РИА Новости.

По его словам, перспектива торговать без доллара и евро может открыть для России возможности укрепить свою валюту, сделав рубль свободно конвертируемым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии ждут группу ЦБ РФ для обсуждения плана по созданию механизма взаиморасчётов в национальных валютах.