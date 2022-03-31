Астана, 31 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

За время пандемии в республике выявили 1 305 135 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 289 693 человека, в том числе 738 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 2798 носителей коронавируса, в том числе в стационарах размещены 349 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 659 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки не выявили ни одного такого случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 32 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 564 человека. Среди пациентов с диагнозом COVID-19 не зафиксировали ни одного случая смерти.