Сана, 31 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) готовы покупать за рубли российскую пшеницу. Об этом 31 марта сообщил член Высшего совета политбюро указанного движения Мухаммед Али аль-Хуси на своей странице в соцсети Twitter.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

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«Россия предложила Йемену помощь (в виде — ред.) пшеницы некоторое время назад, так что мы говорим братьям в МИД связаться для покупки пшеницы и производных продуктов из России, это хорошее дело, и в рублях, без использования других валют», — написал он в своем сообщении.

При этом также ранее йеменское движение «Ансар Аллах» поддержало решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бургомистр Гамбурга Петер Ченчер заявил, что введенные странами Запада из-за ситуации вокруг Украины антироссийские санкции нанесут больше вреда им самим, нежели России.