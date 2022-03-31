Париж, 31 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Суд Европейского союза отклонил апелляцию французского филиала российского телеканала RT France на приостановку деятельности, сообщает Le Parisien.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По данным французского издания, одна из причин заключается в том, чтобы «защитить государства-члены ЕС от кампаний по дезинформации и дестабилизации, которые будут проводиться средствами массовой информации, находящимися под контролем российского руководства».

RT обратился в суд с требованием отменить санкции.

Ранее у нескольких российских сотрудников RT во Франции заблокировали счета. В компании такую меру назвали «дискриминацией по национальному признаку».

Напомним, в начале марта ЕС запретил работу в Евросоюзе российских телеканалов RT и Sputnik.