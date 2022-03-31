Гамбург, Германия, 31 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Введенные странами Запада из-за ситуации вокруг Украины антироссийские санкции нанесут больше вреда им самим, нежели России. Такое мнение 30 марта высказал бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в эфире телеканала ZDF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Мы должны спросить у самих себя при вводе эмбарго на поставку российских газа, нефти и угля: против кого эта мера? Исследования говорят — эмбарго нанесет больше вреда Западу, чем России», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее инвестор из США Адам Таунсэнд сообщил, что российский рубль укрепился в условиях введённых Западом санкций, и это удивительно.