Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM Уральский полпред Владимир Якушев просит взять на особый контроль реализацию льготных программ по кредитованию бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Владимир Якушев

Kremlin.ru

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С таким заявлением он выступил на совещании с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей, а также с представителями банков и деловых кругов. Акцент он сделал на взаимодействие бизнеса с банковским сектором. Якушев отметил, что эта задача сейчас одна из самых важных.

«Помочь предпринимателям с получением мер господдержки, связанных с кредитованием, реструктуризацией займов. Необходимо информировать предпринимателей о госпрограммах помощи бизнесу, разъяснять механизмы», — сказал полпред.

Чиновник добавил, что системная работа в этом направлении органов власти и бизнес-сообществ даст возможность серьёзно повысить ликвидность предприятий малого и среднего бизнеса, а также системообразующих компаний и агропрома.

«Её необходимо держать на особом контроле», — подчеркнул Владимир Якушев.