Тбилиси, 31 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии поднял ставку рефинансирования с 10,5% до 11% в связи с влиянием на экономику антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

ИА REGNUM Инфляция

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Сообщается, что таким образом Нацбанк борется с ростом инфляции. Ожидалось, что она резко снизится в марте после показателя 13,7% в феврале, но ситуация в мире изменилась.

«Введённые санкции против России в связи с военными действиями и перебои с поставками привели к значительному росту цен на ряд категорий товаров на мировых рынках. Прежде всего, на фоне роста цен на нефть наблюдается резкий рост цен на топливо, что, как ожидается, окажет существенное влияние на инфляцию», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что темпы инфляции в Грузии всё равно снизятся, но не так, как это планировалось. Также эксперты не ожидают, что по итогам года уровень инфляции в стране снизится до 3%, заложенных в госбюджет.