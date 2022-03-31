Вашингтон, 31 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Рубль укрепился в условиях введённых Западом санкций, и это удивительно. Об этом инвестор из США Адам Таунсэнд написал на своей странице в Twitter.

ИА REGNUM Рубль

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«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — отметил инвестор.

Таунсэнд также указал на более низкий уровень инфляции в России по сравнению со странами ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта экономист Николай Переславский заявил, что российский рубль практически полностью отыграл потери, понесенные с начала спецоперации на Украине. Курс опустился почти на 30% от исторических минимумов, отмеченных ранее в марте.

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