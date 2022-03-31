Москва, 31 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Одна из основных причин кризиса на Украине — это проводимая в течение нескольких десятилетий политика США и НАТО. Об этом сегодня, 31 марта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи стран — соседей Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его мнению, США и НАТО накачивали Украину вооружениями в нарушение принятых на себя обязательств.

«После распада СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, в частности на Украину. Это угрожало безопасности России и являлось серьезным нарушением принятых в ОБСЕ решений не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, «коллективный Запад» во главе с США несет главную ответственность за гуманитарную катастрофу на афганской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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