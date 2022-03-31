Москва, , 07:24 — REGNUM «Коллективный Запад» во главе с США несут главную ответственность за гуманитарную катастрофу на афганской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи стран-соседей Афганистана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однако Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь «застрял» по пути в США в «транзитных странах», — заявил он.

Лавров добавил, что указ американского президента Джо Байдена о блокировке счетов афганского Центробанка является циничным и издевательским на фоне гуманитарного кризиса в стране. По его словам, подобные действия Вашингтона ограничивают возможности новых властей Афганистана по стабилизации обстановки в стране.

«Вызывает большие сомнения искренность намерений американцев содействовать стабилизации обстановки в Афганистане», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк приостановил четыре проекта в Афганистане на общую сумму $600 млн. Утверждалось, что решение было принято на фоне введенного в Афганистане запрета на посещение школы для девочек старше шестого класса.