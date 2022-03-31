Вашингтон, 31 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment. Об этом 30 марта сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Как пояснила Уолландер, Пентагоном был «услышан сигнал» от украинских коллег о том, что им требуется подобное вооружение. По этой причине оборонное ведомство США, по словам Уолландер, взяло на себя обязательство передать сто тактических беспилотных систем Switchblade в рамках нового пакета президентских расходов на военную помощь Киеву. Представитель Пентагона добавила, что администрация Белого дома уже изучает вопрос о содержании следующего пакета военной помощи Украине. Уолландер отметила, что правительство исходит из того, что военная помощь будет оказываться украинской стороне как минимум, в течение нескольких месяцев. Снаряды Switchblade, которые чаще называют дроны-камикадзе, Украина включила в список вооружений, который был передан США. Применение данных снарядов требует инструктажа американских специалистов, который может быть проведён в дистанционном режиме.