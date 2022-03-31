Донецк, , 08:15 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве было подписано между Донецкой академией управления и государственной службы при главе ДНР и Башкирской академией государственной службы и управления при главе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки ДНР.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Документ был подписан 30 марта в Донецке.

«Сегодня мы заключили соглашение о сотрудничестве, которое охватывает многие направления деятельности наших вузов, в том числе вопросы в сфере образования и науки, обмена научным и педагогическим опытом. Научно-педагогический коллектив академии уверен, что соглашение, подписанное с нашими коллегами из Башкирии, будет эффективно работать», — приводит пресс-служба слова ректора ДонАУиГС Ларисы Костровец.

Отмечается, что вузы рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров, признают важность развития сотрудничества в реализации совместных образовательных и научно-исследовательских программ и проектов, в области организации и методики использования современных образовательных технологий, повышения квалификации и прохождения стажировки, в сфере обмена опытом, в плане содействия информационному и культурному обмену между образовательными учреждениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали коммюнике о сотрудничестве.