Вашингтон, 31 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В среду, 30 марта, вечером президент США Джо Байден после выступления в Белом доме по поводу пандемии COVID-19 прошел вторую ревакцинацию от коронавируса, что транслировалось американскими телеканалами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

При этом журналисты задавали вопросы американскому лидеру: «США предоставят гарантии безопасности Зеленскому?» и «Опасно ли, что военные советники не докладывают (президенту России Владимиру) Путину всю информацию?», на что американский лидер не ответил.

Также отмечается, что Байден ревакцинировался препаратом компании Pfizer.

«Ревакцинация важна как дополнительный уровень защиты, поэтому я планирую сделать сегодня второй бустер прямо здесь, после того, как закончу выступать», — сказал он перед тем, как ему поставили бустерную дозу препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса, проведённого Университетом Монмут. стало известно, что в США сторонники Демократической партии хотят продолжать носить маски для защиты от коронавируса, несмотря на то, что большинство американцев против этой идеи.