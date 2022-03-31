Канберра, 31 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Власти Австралии приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары из России и Белоруссии. Об этом 31 марта сообщили в правительстве страны.

Simon Clancy Австралия

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Официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN) и применении дополнительных пошлин в размере 35% ко всему импорту из России и Белоруссии будет опубликован 1 апреля. Правила вступят в силу с 25 апреля.

Новые пошлины дополнят те ставки, которые применяются в настоящее время, пояснили в австралийском правительстве.