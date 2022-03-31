Москва, 31 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Отступление доллара 30 марта продолжалось, в то время как евро с трудом пытался восстановиться после колоссальных потерь, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

К вечеру на Московской бирже доллар снизился ещё на 70 коп. (-0,8%), до 84,55 руб., а вот евро немного вырос, но только на незначительные 4 коп. (+0,05%), до 94,15 руб.

Страны G7 и Евросоюза уже несколько дней единогласно твердят, что не готовы оплачивать поставки российского газа в рублях и попросят об этом частный бизнес, осуществляющий закупки газа у Газпрома.

Президент России Владимир Путин 30 марта провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ, премьер-министром Италии и президентом Франции, в ходе которых была достигнута договорённость, что Россия разъяснит европейскому бизнесу процедуру оплаты за газ в рублях.

Тем временем США продолжали угрожать России новыми санкциями. А в России уже готовятся ответы на санкции.

В том числе, изучается вопрос об использовании юаня как резервной валюты в расчётах между странами СНГ и БРИКС.

То есть доллар, возможно, в будущем окажется изгнанным не только из евразийского пространства, но, возможно, и из расчётов между странами БРИКС.

Сегодня, 31 марта, ожидается курс доллара в рамках 83−88 рублей, а курс евро — снова на уровнях 94−98 рублей.

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