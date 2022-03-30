Москва, , 15:57 — REGNUM Сегодня, 30 марта, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже снижается на 1,46%, до 84 рублей. Евро теряет 1%, отступая до 93,15 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«Обе валюты торгуются к рублю выше, чем вчера в середине дня, но значительно ниже, чем торговались на Forex в то время, пока Мосбиржа была закрыта.

Утром рубль укреплялся даже сильнее, доллар опускался до 82 рублей, евро до 91, но сейчас рубль отступил от максимумов. Перспективы ситуации остаются неясными.

Сегодня в Кремле заявили, что с 31 марта продажи газа за рубли не стартуют — европейские партнеры продолжают сопротивление.

В то же время в Госдуме и правительстве уже обсуждается расширение списка товаров, которые будут продаваться за рубли — в него планируется включить зерно, удобрения, металлы.

Несмотря на сомнительность таких мер, которые могут привести к избыточному укреплению рубля и сбоям в системе международных поставок, это обсуждение поддерживает российскую валюту.

В то же время есть сомнения, что ЦБ РФ позволит рублю излишне укрепляться, поэтому весьма вероятно, что в ближайшее время базовая ставка будет снижаться», — считает эксперт.

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