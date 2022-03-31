Хабаровск, 31 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Хабаровском крае предприниматели сферы туризма и индустрии гостеприимства разрабатывают новые маршруты путешествий — к сезону уже подготовили около 60 предложений для туристов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Хабаровск

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Все туры занимают не более двух дней. Можно организовать поездку в разные районы края в зависимости от предпочтений: группами с рабочим коллективом или учебным классом либо тихое семейное путешествие.

Так, этнографический маршрут выходного дня «Нанайские сказки» предлагает погрузиться в культуру и традиции коренных народов Приамурья и побывать в национальных селах. Объединить познавательный и экологический туризм с комфортабельным отдыхом на природе можно в туре «Шаманим на закате». Новинка сезона — двухдневный авторский йога-тур. Путешествие включает аюрведическое питание от профессионального повара, практики йоги на уютной базе отдыха и многое другое.

Хабаровская епархия дважды в месяц в Спасо-Преображенском соборе будет проводить бесплатные экскурсии с посещением семинарии и звонницы. Длительность экскурсии — полтора часа

Туристический комплекс на берегу Амурской протоки сделал акцент на гастрономический туризм.

Гостиницы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре также не остались в стороне. Например, гостям предлагается трансферт до отеля в подарок, скидки при размещении от трех суток или в выходные и праздничные дни. Особыми условиями могут воспользоваться команды спортсменов и военнослужащие, участники семинаров и конференций. Молодожены могут оформить номер в подарок или провести выездную регистрацию на природе.

Как сообщало ИА REGNUM, в нынешних экономических условиях внутренний туризм будет играть все более важную роль. Более того, в условиях санкций индустрия туризма может стать одним из драйверов развития российской экономики.