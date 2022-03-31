Канберра, 31 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Австралия с целью усиления экономического давления на Россию и Белоруссию вводит на все товары из этих стран дополнительные пошлины в размере 35%. Об этом 31 марта объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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По его словам, власти Австралии наращивают действия «для роста экономических издержек России и поддерживающей её Белоруссии», виновных во вторжении на Украину.

Скотт Моррисон «Мы применим дополнительный тариф в размере 35% на весь импорт из РФ и Белоруссии с 25 апреля 2022 года».

Мориссон подчеркнул, что работа с партнёрами над нанесением России «максимальных экономических издержек» будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии внесёт на текущую сессию парламента законодательные поправки, повышающие таможенные пошлины на ввоз из России некоторых видов продукции и сырья.

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