Пекин, , 07:31 — REGNUM Власти Китая не исключают перехода на рубли или юани при торговле энергоносителями с Россией. Об этом 31 марта сообщает ТАСС.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснили в китайском внешнеполитическом ведомстве, при двусторонних взаиморасчётах стороны смогут использовать собственную национальную валюту. Ожидается, что такое решение позволит избежать валютных рисков и значительно снизить издержки, типичные при операциях с обменом валют.

Уточняется, что китайские компании планируют более активно задействовать рубли или юани в торговле с Россией «на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке». При этом в МИД Китая отметили, что использование других видов валют не исключается, их будут использовать в случае необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае увидели новые возможности для своего бизнеса на российском рынке с уходом западных компаний из России из-за ввода санкций.

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