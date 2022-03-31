Вашингтон, 31 марта, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена предполагает на протяжении нескольких месяцев ежедневно высвобождать из стратегического резерва страны один миллион баррелей нефти. Об этом со ссылкой на источники журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс 30 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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По словам Джейкобс, Белый дом может пойти на такие меры для остановки роста цен на бензин в ситуации, когда в связи с военной спецоперацией России на Украине и политикой санкций в страну сокращаются поставки энергоносителей.

Общий объём нефти, которую за это время планируется высвободить из американских хранилищ, может составить порядка 108 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в высокой инфляции и росте цен на бензин, а также в убийстве американской мечты.