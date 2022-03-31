Тегеран, 31 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. 30 марта президент Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Пир-Хоссейн Коливанд заявил, что Иран уже много лет принимает беженцев, причем в настоящее время в стране проживает пять миллионов афганских мигрантов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

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Он также отметил, что все иммигранты, в том числе нелегальные, были вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19.

Выступая перед журналистами, Коливанд заявил: «Несмотря на санкции, Иранское общество Красного Полумесяца остается верным своим гуманитарным обязательствам. Организация неоднократно информировала Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) по данному вопросу».

«Санкции вызвали проблемы у Ирана в предоставлении гуманитарных услуг», — сказал он, имея в виду ограничения на закупку лекарств и медицинского оборудования из других стран, поскольку банковские счета иранских юридических лиц были заблокированы.