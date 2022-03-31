Вашингтон, 31 марта, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман обсудила с коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании новые санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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"Группа обсудила дальнейшие меры по привлечению Российской Федерации и Белоруссии к ответственности», — говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров обсуждались меры давления на Китай, который, по мнению США, может помогать России. Отмечается, что по итогам переговоров США и их европейские союзники договорились продолжить вводить санкции против Москвы и Минска.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта прошло заседание представителей ЕС и США в Вашингтоне, на котором обсуждалось усиление санкционного давления на Россию, а также возможная изоляция Москвы от западной экономики. Также стороны переговоров договорились усилить давление и на Китай, чтобы он не мог обходить антироссийские санкции.