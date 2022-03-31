Нью-Йорк, США, , 04:44 — REGNUM Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) объявил о решении исключить бонды России и Белоруссии из одиннадцати своих индексов. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба S&P DJI.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) Globes.co.il

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В релизе S&P DJI отмечается, что данное решение было принято 15 марта, по итогам консультаций провайдера с участниками рынка по вопросу возможного исключения российских облигаций.

пресс-служба S&P DJI «Все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов».

Удаление ценных бумаг России и Белоруссии из индексов будет осуществлено 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с расчётами на 30 марта существенно понизил официальный курс доллара и евро.

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