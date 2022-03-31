Токио, 31 марта, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Правительство Японии внесёт на текущую сессию парламента законодательные поправки, повышающие таможенные пошлины на ввоз из России некоторых видов продукции и сырья. Об этом со ссылкой на правительственные источники 31 марта сообщает телеканал NHK.

Khabkrai.ru Заготовка древесины в Хабаровском крае

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По его информации, эти меры вытекают из принятого ранее решения лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой страны в торговле из-за проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, планируется пошлины на ввоз древесины повысить с 4,8 до 8%, на импорт лосося и икры — с 3,5 до 5%, краба — с 4 до 6%.

Ожидается, что законодательная инициатива правительства будет одобрена парламентом до завершения сессии в середине июня. Повышение пошлин вступит в силу до марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония пересмотрит своё законодательство об иностранной валюте, чтобы помешать России уклониться от западных финансовых санкций с помощью криптовалютных активов.