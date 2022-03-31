Вашингтон, 31 марта, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Первое заседание на высоком уровне по России провели представители США и Евросоюза в Вашингтоне. Стороны обсудили ряд дополнительных шагов по усилению изоляции экономики России от западной экономики и от международной финансовой системы. Об этом сказано в заявлении, распространённом 30 марта Госдепартаментом США.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Американскую сторону на встрече представляла замгоссекретаря Виктория Нуланд. От Евросоюза на заседании прибыл заместитель генсекретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

Стороны приветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер контроля за экспортом в ответ на «российскую агрессию», и обсудили дальнейшее тесное сотрудничество в координации со странами Большой семёрки (G7) для контроля за выполнением санкционных мер.

Представители США и ЕС приветствовали рост числа стран, присоединившихся к вводу санкций и мер экспортного контроля в отношении России и отметили свою приверженность дальнейшему расширению состава данной коалиции.

Участники встречи заявили, что будут предпринимать новые попытки призвать Китай не оказывать помощь России в проведении спецоперации на Украине, а также не «подрывать» санкции против Москвы.

Кроме того, дипломаты обсудили вопрос о сокращении зависимости стран ЕС от российских энергоносителей. Стороны договорились о новой встрече высокого уровня, посвящённой России. Следующая встреча намечена на конец 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация президента США Джо Байдена потребовала от американского минфина подготовить проект санкционных ограничений против «Лаборатории Касперского».