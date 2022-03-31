Магадан, 31 марта, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов потребовал не допускать необоснованного роста цен на отдельные виды товаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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Отмечается, что ценовая обстановка на рынке региона стабильная, хотя и не лишена отдельных негативных фактов необоснованного завышения цен.

Выявлено, что в одном из магазинов города сахар продавали по цене 172,5 рубля за кг. Проверка показала, что в магазине предельный размер торговой наценки в 15% не превышен, зато это сделал поставщик. Информация была направлена в прокуратуру.

В магазинах до сих пор сохраняется высокий спрос на сахар. При этом представитель крупной торговой сети региона уведомил, что до 1 мая намерен отпускать сахар-песок по цене 79,5 рубля за кг. В морском торговом порту Магадана стоят под разгрузкой контейнеры с сахаром, который после оперативной фасовки выложат на прилавки.

«Нам нужно не допустить спекуляции. Ситуация отражается на людях, прежде всего. Разберитесь по малому бизнесу. Мы оказываем поддержку, но, наверное, недостаточно», — сказал Сергей Носов.

По словам губернатора, региональные власти не отказываются от ранее обнародованных мер поддержки поставщиков, которые включают в себя компенсацию части затрат на доставку или части обоснованного повышения стоимости в отдельно взятых случаях, чтобы не допускать резких скачков цен.

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Как сообщало ИА REGNUM, владельцы двух торговых сетей Архангельска подозреваются в «сахарном» сговоре.