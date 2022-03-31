Гавана, 31 марта, 2022, 03:00 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 814 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Куба

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 1 089 452. Случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией в республике за 30 марта не фиксировалось. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 8510 человек.

Отмечается, что в настоящее время в республике числится 3684 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 21 пациент находится в отделениях реанимации в различных больницах страны. Ведомство также предупредило, что в ближайшие недели на Кубе может произойти рост заболеваемости COVID-19.