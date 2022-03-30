Вашингтон, 31 марта, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена потребовала от американского минфина подготовить проект санкционных ограничений против «Лаборатории Касперского», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

David Orban Флаг Лаборатории Касперского

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По их данным, с соответствующим обращением выступил Совет национальной безопасности Белого дома США. При этом в американском минфине обеспокоены этими планами. По мнению ведомства, продукты «Лаборатории Касперского» используют сотни миллионов пользователей, что вызовет проблемы при введении санкций против компании.

«Кроме того, ряд должностных лиц в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада», — отметил источник.

Источники утверждают, что Белый дом пока решил отложить принятие решение по санкциям против «Лаборатории Касперского». Тем не менее американский минфин продолжает изучать отрасли российской экономики, против которых можно ввести новые экономические ограничения.