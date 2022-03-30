Москва, 31 марта, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Германия недовольна Польшей, но открыто критиковать польских политиков не будет. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Матеуш Моравецкий

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Поляки выступают за полную торговую блокаду России, немцы — против. Эти противоречия останутся», — заявил эксперт.

Германия по дипломатическим причинам будет избегать острой критики польских политиков, но при этом немецкое недовольство Польшей никуда не денется, отметил эксперт.

«В Германии прекрасно понимают, что Польша получает существенные дотации от ЕС и ее мало интересует, откуда, собственно, берутся деньги — «из тумбочки». Германии-то эти деньги надо сначала заработать, после чего в эту самую «тумбочку» положить. Нынешнее немецкое руководство не за Россию, даже наоборот, но там не могут совсем уж игнорировать мнение собственного бизнеса», — заключил Борисов.

Напомним, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Германию, Австрию и Венгрию в нежелании разрушать экономические связи с РФ.