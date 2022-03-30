Москва, 31 марта, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Германия не хочет идти на поводу у РФ, но и остаться без газа тоже не хочет. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

ИА REGNUM Рубли

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»Совершенно очевидно, что в Германии царит полная неразбериха в отношении той задачки, которую задал им Кремль», — заявил эксперт.

Немцы не хотят идти на поводу у России, для них это унизительно, но они и не хотят остаться через сутки после неоплаты без газа, отметил политолог.

«Помимо склонности поучать Россию, сидя в теплых кабинетах, а еще лучше напасть на нее, сидя на диване, и победить, в целом у европейцев уже давно выработалась тяга к комфорту. Ругать русских с холодной задницей как-то неуютно. Отсюда рублевый цугцванг. «Платить нельзя замерзнуть». Где ставить запятую, еще не определились», — заключил Борисов.

Напомним, что после введения санкций против РФ президент России заявил о необходимости оплачивать поставляемый газ российскими рублями.