Москва, , 23:11 — REGNUM Парламент Германии принял закон о заполненности газохранилищ для противодействия России. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Россия и Германия Eintracht4ever

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Бундестаг ФРГ 25 марта принял закон об уровне заполненности газохранилищ в стране. Этот закон очерчивает поле возможностей для немецких властей в плане того, как далеко они могут зайти в своём конфликте с Россией», — заявил эксперт.

Если газа станет меньше — придётся пойти на то, чтобы открыть России доступ к её счетам в евро, пояснил эксперт.

«В рублях немцы платить не станут», — уверен Трухачёв.

Напомним, что президент России объявил о продаже природного российского газа исключительно за рубли с 31 марта 2022 г.